Il vaccino Pfizer è meno efficace negli obesi? L'allarme lanciato dallo studio italiano

Non bastavano i grandi ritardi nella consegna delle dosi, ora il vaccino potrebbe anche avere un impatto minore in alcune categorie, come quella degli obesi. Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma ha portato avanti uno studio sulla risposta del sistema immunitario in 248 operatori sanitari che hanno già ricevuto due dosi del vaccino Pfizer/BioNTech e i risultati sulle persone obese non sono dei migliori.

Come riferito dal Guardian sette giorni dopo aver ricevuto la seconda iniezione, il 99,5% dei soggetti che hanno partecipato all’indagine aveva sviluppato una risposta anticorpale e questa risposta era maggiore di quella registrata nelle persone che avevano recuperato dal Covid-19. Tuttavia, la risposta del corpo è stata smussata nelle persone che erano in sovrappeso e obese: questi ultimi hanno prodotto solo circa la metà della quantità di anticorpi rispetto alle persone sane e in buona salute.

Il virologo Aldo Venuti, uno degli ideatori dell’indagine non ancora sottoposta alla fase peer review (il controllo di altri colleghi), e gli altri autori evidenziano che "Poiché l'obesità è un fattore di rischio importante per la morbilità e la mortalità dei pazienti con Covid-19, è obbligatorio pianificare un programma di vaccinazione efficiente in questo sottogruppo. Anche se sono necessari ulteriori studi, questi dati possono avere importanti implicazioni per lo sviluppo di strategie di vaccinazione per il Covid-19, in particolare nelle persone obese. Se i nostri dati dovessero essere confermati da studi più grandi, dare alle persone obese una dose extra del vaccino o una dose più alta potrebbe essere un'opzione da valutare in questa popolazione”. Precedenti ricerche avevano suggerito che l'obesità - che è definita tale per chi ha un indice di massa corporea (BMI) oltre 30 - aumenta il rischio di morire di Covid-19 di quasi il 50%, così come aumenta il rischio di finire in ospedale del 113%.

