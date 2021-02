L'Aria Che Tira, Matteo Bassetti furibondo i sanitari no vax: "Colpa della politica, bastava fare la legge"

Giada Oricchio 26 febbraio 2021 a

a

a

A “L’Aria che Tira”, la trasmissione di Myrta Merlino su LA7, venerdì 26 febbraio, si abbatte la furia del professor Matteo Bassetti contro il personale sanitario che rifiuta il vaccino per il Covid-19. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha espresso con durezza la sua posizione sul personale delle strutture sanitarie che rifiutano il vaccino rallentando la già carente campagna vaccinale: “In nome della privacy non possono essere obbligati. Abbiamo creato un sistema malato, farraginoso, troppo burocratizzato. Io in ospedale ho personale che non si vaccina e non posso fare niente, ma questo è frutto di 20-30 anni di scelleratezza che non mi permettono di intervenire, si doveva fare legge ad hoc e non si è fatta. Bastava decidere che chi lo rifiutava venisse spostato in reparto no Covid o addirittura fuori dagli ospedali a fare altro. A ottobre si doveva fare legge per l’arrivo dei vaccini dopo l’enorme impatto a livello economico e sociale. Si doveva dire che il personale sanitario che non faceva il vaccino non era abile, una legge condivisa con i sindacati e le Regioni. La colpa è solo ed esclusivamente del mondo politico, la politica deve assumersene la piena responsabilità”.

E su una sola inoculazione di Pfizer e Moderna: “Io non lo farei, per quello di AstraZeneca, che è un ottimo vaccino per tutte le categorie di persone, è possibile. Noi dovremmo arrivare a vaccinare tutta la popolazione, dobbiamo cominciare ad avere una velocità importante però il problema è che non abbiamo le dosi. Il Sud Africa sta dando indietro le dosi per il problema della variante sudafricana su cui funziona meno, quindi ci sarebbe il modo di acquistarle”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.