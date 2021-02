Inchiesta mascherine, Mario Benotti smentisce: "Nessuna misura interdittiva dai pubblici uffici"

25 febbraio 2021 a

Nei confronti di Mario Benotti non è stata emessa nessuna misura interdittiva dai pubblici uffici per il caso delle mascherine cinesi. Dopo la notizia di Jorge Solis indagato e finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di finanza coordinata dalla procura di Roma sull'acquisto delle mascherine durante la prima fase dell'emergenza Covid, arriva la nota del giornalista e capo della segreteria al ministero delle Politiche e degli affari europei che in un comunicato smentisce: "Con riferimento a quanto pubblicato oggi da alcune testate giornalistiche in relazione all’inchiesta per presunto traffico di influenze nell’ambito della nota vicenda dell’importazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine), Mario Benotti precisa che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura interdittiva dai pubblici uffici".

