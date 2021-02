Anche Draghi ai funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci

25 febbraio 2021 a

Il premier Mario Draghi è giunto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, per partecipare ai funerali di Stato dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in un attacco armato nella Repubblica democratica del Congo.

Alle esequie celebrate in forma solenne nella Basilica romana hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, dai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati in rappresentanza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Roberto Fico, fino a diversi esponenti del governo: tra gli altri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e i capi di Stato maggiore delle Forze Armate.

