Frana il cimitero, centinaia di bare finiscono in mare

I vigili del fuoco sono intervenuti a Camogli (Genova) per un'enorme frana che ha travolto il cimitero e la strada sottostante. Sul posto hanno lavorato la squadra di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. E' stato necessario anche intervenire per recuperare le bare finite in mare e quelle rimaste in bilico. Sul posto anche il nucleo NBCR per la prevenzione del rischio biologico.

L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo nell’area della frana che ha provocato il crollo in mare di una porzione del cimitero cittadino.

