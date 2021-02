"Marie-France non si è suicidata". Altro colpo di scena nel caso Duhamel, abusi e incesto nella sinistra francese

20 febbraio 2021 a

Nuovi inquietanti risvolti nella vicenda che sta sconvolgendo la sinistra francese. Parliamo dello scandalo sugli abusi inflitti dal politologo ed europarlamentare progressista Olivier Duhamel al figliastro Victor, quando quest'ultimo aveva solo 13 anni. Violenze emerse dopo la denuncia della gemella Camille, figlia della donna con cui Duhamel, contenute in un libro denuncia.

Julien Kouchner, fratello di Victor e Camille, ora riapre ora la ferita intervistato da Le Parisien: "Non ho mai creduto che mia zia Marie-France si sia suicidata, anche se non so come è morta. La mia unica certezza è che questa storia l'ha uccisa". Marie-France Pisier, attrice-simbolo della Nouvelle Vague, era la sorella di Evelyne, intellettuale riferimento della sinistra e madre di Julier, Victor e la sua gemella Camille, avuti da Bernard Kouchner, altro pezzo da novanta della rive gauche.

Un intreccio torbido e incestuoso segnato da violenza e abusi che sconvolge la Francia a 40 anni dai fatti. Il libro "La Familia Grande“ di Camille Kouchner racconta lo scandalo che ha riguardato suo fratello gemello. Abusi sessuali dal suo patrigno, Olivier Duhamel, il noto politologo francese e docente alla prestigiosa università Science Po, vivaio della classe dirigente francse. Duhamel si è dimesso e il suo commento ha lasciato insoddisfatti tutti: “Non ho nulla da dire su ciò che, in ogni caso, verrà deformato”, è stata l’unica dichiarazione.

