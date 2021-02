Piste da sci gremite nonostante i divieti. A Campo Felice è sold out

20 febbraio 2021 a

A Campo Felice le piste da sci sono gremite. Nonostante i divieti, le famiglie hanno affollato la località in provincia dell'Aquila. In qualche modo, insomma, vanno avanti le proteste dei gestori degli impianti nei confronti di un provvedimento di chiusura che sembra vessatorio nei confronti di un'attività già molto martoriata dalla pandemia.

Di diverso tenore il flashmob messo in scena nel Biellese. Ma l'obiettivo è sempre la protesta contro le chiusure. Sono stati numerosi gli esponenti politici che hanno preso parte a Bielmonte, nel Biellese, al flash mob promosso da Arpiet, l’associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione, per protestare contro lo stop deciso dal Ministero della Salute alla riapertura della stagione sciistica. Tra questi Michele Mosca, consigliere regionale Lega Salvini Piemonte, che a margine della manifestazione ha dichiarato che «sarà approvata lunedì la delibera, da parte della Regione Piemonte, dei primi 5,3 milioni di euro di aiuti per le stazioni sciistiche, gravemente danneggiate dalla mancata apertura della stagione invernale. Nella stessa delibera sono previsti anche ristori a favore dei maestri di sci, degli sci club e delle agenzie di viaggio».

Presente a Bielmonte anche una delegazione di Fratelli d’Italia. Il segretario provinciale biellese del partito di Giorgia Meloni, Cristiano Franceschini, ha sottolineato come la manifestazione puntasse a «tenere alta l’attenzione rispetto ad un problema molto grave, con migliaia di famiglie non avranno di che andare avanti».

