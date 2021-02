Bollettino coronavirus: 12.074 contagi e 369 morti. Nel Lazio sale l'indice RT

17 febbraio 2021 a

Sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nel Lazio su oltre 12mila tamponi (+1.628) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 871 casi positivi (-23), 55 decessi (+23) e +1.470 guariti. Sono 36.607 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.044 ricoverati, 239 in terapia intensiva e 34.324 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 179.630, i decessi 5.593 e il totale dei casi esaminati è pari a 221.830, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Il Lazio a un passo dalla zona arancione

«Stimiamo un valore Rt lievemente in aumento». Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’andamento di Covid-19 a Roma e nelle province. «I dati dell’incidenza» dell’infezione da Sars-CoV-2 «e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie di allerta», sottolinea.

