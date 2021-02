Sicilia, eruzione sull'Etna: fontane di lava, piovono pietre. Il vulcano spaventa Catania

16 febbraio 2021 a

a

a

Una spettacolare esplosione di lava e fumo è stata registrata oggi pomeriggio nel cratere Sud-Est dell'Etna. Il boato che ha preceduto le meravigliose fontane di lava è stato udito a decine di chilometri di distanza. La colonna di fumo è visibile da oltre cento chilometri con il tradizionale pennacchio grigio che sale dalla cima del vulcano. Secondo i tecnici e i ricercatori dell'osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il cratere Sud-Est già da ieri era tenuto sotto controllo per l'intensificarsi dell'attività esplosiva del vulcano. L'esplosione di oggi pomeriggio è avvenuta molto in alto e non ha interessato case e persone.

Secondo una prima ricognizione ci sarebbero alcune lesioni superficiali alla bocca del cratere che i tecnici stanno cercando di valutare. Dopo la spettacolare esplosione di questo pomeriggio dal cratere Sud-Est dell'Etna è cominciata l'eruzione vera e propria con una potenza considerata dai tecnici dell'Osservatorio etneo "dalla potentissima spinta" in grado di produrre una fontana di lava alta 50 metri che alimenta il lungo fiume di lava che si dirige dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano.

"C'è stato un crollo, nella parte Sud-Est, di un po' di materiale che si è accumulato in questi giorni. È stato l'inizio di un trabocco lavico che ha innescato questo scivolamento del materiale. Siamo di fronte ad un fenomeno molto impressionante, ma superficiale e con piccoli volumi". Lo spiega il vulcanologo dell'INGV Boris Behncke. Su gran parte della provincia di Catania è in corso una pioggia di cenere, ma anche di pietre grandi circa un centimetro. Lapilli e cenere rossa anche sul capoluogo etneo, ma la situazione più critica è a Mascalucia.

Intanto l'aeroporto internazionale di Fontanarossa, a Catania, ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata alla spettacolare eruzione. A deciderlo l'unità di crisi dello scalo. "La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.