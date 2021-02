I presidi agli insegnanti: mettete la doppia mascherina. E gli alunni?

15 febbraio 2021 a

a

a

Doppia mascherina per proteggersi meglio dalle varianti del Covid. È quanto ha suggerito il presidente dell’Anp Lazio, Mario Rusconi, in una lettera inviata ai presidi delle scuole del Lazio. «Si raccomanda - si legge nella lettera - di valutare l’utilizzo per docenti e studenti della doppia mascherina, facendo riferimento alla struttura commissariale dell’emergenza, con l’obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza». Nella lettera si cita uno studio americano che avrebbe dimostrato una riduzione della trasmissibilità fino al 96,5%.

In lockdown metteteci Ricciardi, Toti seppellisce il super-consulente

Sulla questione è intervenuto anche l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato dopo aver inaugurato, insieme al Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, il centro vaccinale dell'Auditorium Parco della Musica: « Doppia mascherina per gli alunni? Due è meglio di una ma non mi cimento con questioni di natura tecnica», ha detto l'assessore, D'Amato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.