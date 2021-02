Cala il tasso di contagio. Ma preoccupano le varianti

15 febbraio 2021 a

Torna sotto quota 400mila il numero degli «attualmente positivi», ossia dei malati di Covid con malattia ancora in corso, in Italia. Con il calo di oltre 4.600 di oggi il numero totale è sceso a 398.098. Per trovare un dato più basso bisogna tornare al 2 novembre 2020, quando erano 396.512. Ma quello era il periodo della piena impennata: basti pensare che quel 2 novembre l’incremento dei malati attuali era stato di circa 18mila unità, e la curva saliva in verticale fino a toccare, il 22 novembre, quota 805.947. In meno di 3 mesi, insomma, il numero dei malati di è più che dimezzato. Hanno contribuito ovviamente i guariti, oltre 1,6 milioni dal 22 novembre a oggi, ma purtroppo anche i decessi: 44mila in queste otto settimane.

Sono 7.351 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 179.278 tamponi, con l’indice positività che scende al 4,1%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 258 morti, che portano il totale delle vittime a 93.835 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.089 (+4 da ieri), i guariti in totale 2.237.290 (+11.771), mentre gli attualmente positivi 398.098 (-4.685). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi da coronavirus elaborato dal ministero della Salute, consultabile anche sul sito della Protezione civile. La regione con il maggior numero di casi è l’Emilia-Romagna (1.391), seguita da Campania (966) e Lombardia (945).

