Vaccino, Piazzapulita smaschera i furbetti: l'inchiesta della vergogna nel ragusano

28 gennaio 2021 a

a

a

"Non c'è nessuna giustificazione se si sono vaccinati questi due". Moltissime persone nel ragusano si sono vaccinate contro il Covid, pur non rientrando tra le categorie prioritarie della prima fase. A "Piazzapulita" stasera, giovedì 28 gennaio, va in onda l'inchiesta di Alessio Lasta sugli "imbucati" del vaccino. I furbetti, che senza averne diritto, sono riusciti a saltare la fila e a ricevere la dose.

Il caso è esploso dopo che l'Asp di Ragusa ha sospeso dal servizio per un mese due dirigenti dopo gli accertamenti disposti dall'assessorato alla Salute della Regione Siciliana sui "furbetti" del vaccino anti-Covid. Dai primi accertamenti disposti dall'assessore Ruggero Razza e dalle indagini dei carabinieri del Nas sarebbe emerso che il responsabile e la sua vice, in servizio nel centro di vaccinazione di Scicli, avrebbero permesso che i vaccini fossero inoculati ad alcuni familiari dei due dipendenti dell'Asp che non erano in lista e non ne avevano diritto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.