Sanremo, il sindaco Biancheri lancia l'allarme: "Senza Festival il Comune rischia il default"

“Nelle ultime settimane mi sono volutamente astenuto dal replicare a qualsiasi polemica attorno al Festival di Sanremo, concentrando tutte le energie, insieme a tutti gli enti e le autorità proposte, sulla realizzazione dell’evento e, in via prioritaria, sulle relative procedure di sicurezza e sulle complesse dinamiche gestionali correlate, al fine di riuscire a svolgere un evento così importante in condizioni di massima sicurezza per la città, per i residenti, per gli ospiti e gli addetti ai lavori. Un impegno ed una responsabilità notevoli ma fondamentali, perché so bene quanto il Festival sia di vitale importanza per Sanremo e a quali rischi andrebbe incontro la mia comunità qualora l’evento non dovesse svolgersi. Queste le parole del sindaco Alberto Biancheri - a fronte delle ultime dichiarazioni sulla manifestazione canora del ministro Dario Franceschini. "La mancata realizzazione del Festival e la reiterata chiusura del Casinò, dopo un 2020 economicamente devastante, porterebbe un minor introito alle casse comunali da portare il Comune al default, richiedendo l'intervento prefettizio sulla gestione ordinaria.

