L'immunità di gregge la avremo a fine 2027. Quanto pesa il caos vaccini

Mettiamoci l'anima in pace, di questo passo l'incubo Covid durerà almeno altri sette anni. A dirlo è l'indice DPQ che sta per "di questo passo" calcolato dalla Fondazione David Hume per indicare il raggiungimento dell'immunità di gregge. In altre parole, se si continuasse a somministrare vaccini con le quantità e la frequenza di questi giorni la sconfitta della pandemia sarebbe un obiettivo lontano. Novembre 2027, come minimo. Ma sulla previsione pesano i ritardi nella fornitura delle dose, che si spera saranno compensate tempestivamente.

Il governo nelle figure del ministro Roberto Speranza e la sottosegretaria Sandra Zampa ha fissato l'immunità di gregge al 70-80% della popolazione vaccinata. "Ma quante settimane occorreranno per vaccinare un numero di italiani sufficiente?", si chiede la Fondazione che spiega: "A rispondere a questa domanda provvede l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane che sarebbero ancora necessarie se – in futuro– le vaccinazioni dovessero procedere 'di questo passo'. All’inizio della terza settimana del 2021 (lunedì mattina, 18 gennaio) il valore di DQP era pari a 147 settimane, il che corrispondeva al raggiungimento dell’immunità di gregge non prima del mese di novembre del 2023. All’inizio della quarta settimana del 2021 (lunedì mattina, 25 gennaio) il valore di DQP è pari a 355 settimane, il che corrisponde al raggiungimento dell’immunità di gregge non prima del mese di novembre del 2027".

Il valore del DQP, essenzialmente a causa del rallentamento delle consegne da parte di Pfizer, è "drammaticamente peggiorato rispetto a quello della settimana scorsa (da 147 a 355 settimane, dal 2023 al 2027). Per raggiungere gli obiettivi enunciati dalle autorità sanitarie (immunità di gregge entro settembre-ottobre 2021), il numero di vaccinazioni settimanale dovrebbe essere circa 10 volte quello attuale (2 milioni la settimana, anziché 210 mila)".

"Va precisato, comunque, che la nostra stima è basata sulle ipotesi più ottimistiche che si possono formulare, e quindi va interpretata come il numero minimo di settimane necessarie", precisa la Fondazione. In altre parole il DQP è uguale al numero di settimane necessario per raggiungere almeno il 70% degli italiani con almeno 1 vaccinazione. Non c'è da stare allegri.

