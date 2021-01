Gli voglio ancora bene. La vittima di Alberto Genovese scoppia in lacrime davanti a Giletti

25 gennaio 2021 a

a

a

Parla un'altra vittima degli stupri di Alberto Genovese. Una delle giovani che lo ha denunciato confessa a Massimo Giletti negli studi di "Non è l'Arena": "Innamorata non lo so, ma mi ero affezionata molto. Gli voglio ancora bene...".

Così la ragazza mentre scoppia in lacrime nello studio di "Non è l'Arena" ripercorrendo i giorni del dramma che ha vissuto e che l'hanno portata a denunciare l'uomo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.