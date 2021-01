Il Papa prega per il senzatetto morto di freddo a San Pietro

24 gennaio 2021 a

Il Papa, nell'Angelus prega per il senzatetto trovato morto a Piazza S.Pietro. Lo scorso 20 gennaio, Edwin un uomo di 46 anni è stato trovato morto a causa delle notti fredde della capitale. A ritrovarlo è stata la Comunità di Sant' Egidio sotto il porticato della basilica. Questa è l'ultima vicenda e si aggiunge a quella di molti altri clochard morti per le stesse drammatiche circostanze. Il Papa lo ricorda con un pensiero: "Pensiamo a cosa ha sentito quest'uomo, abbandonato nel freddo e ignorato da tutti noi. Preghiamo per lui." Queste le parole del Santo Padre.

