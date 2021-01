Papa Francesco sta male: la sciatalgia non dà tregua al Pontefice e rinuncia alla celebrazione

23 gennaio 2021 a

La dolorosa sciatalgia che affligge Bergoglio da anni non dà tregua e così il Papa è costretto a rinunciare ad alcuni appuntamenti in agenda nei prossimi giorni. "A causa del ripresentarsi della sciatalgia, la celebrazione di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non sarà presieduta dal Santo Padre, ma da monsignor Rino Fisichella - spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni - L’incontro con il Corpo Diplomatico di lunedì 25 gennaio è rimandato, mentre i Vespri per la conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nella Basilica di San Paolo saranno presieduti da Sua Eminenza il Card. Kurt Koch. Papa Francesco guiderà comunque la preghiera dell’Angelus nella Biblioteca del Palazzo Apostolico domani alle 12 come previsto".

Bergoglio soffre da tempo di sciatalgia e periodicamente, su indicazione del suo medico, si sottopone a massaggi e iniezioni per lenire il dolore alla gamba. Nel 2007, quando l’allora cardinale e arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio venne a Roma per partecipare a un Sinodo dei vescovi, si recò per una visita dal fisiatra romano dell’ Università La Sapienza Valter Santilli, specializzato in riabilitazione. Fu lo stesso Santilli a raccontare come andò con l’ illustre paziente: "Durante la visita, che mise in luce i tratti di simpatia e cordialità nonché di semplicità del cardinale, mi venne in mente di esprimermi nella seguente maniera: Eminenza, lo sa che la sciatica è una malattia profetica? Perché? - chiese il cardinale Bergoglio. Ed io risposi: "Perché nel libro della Genesi dell’ Antico Testamento, al capitolo 32 dove si racconta l’episodio della lotta di Giacobbe con l’Angelo, quest’ultimo lo toccò sul nervo sciatico e sull’articolazione dell’anca, ed in quella notte, dopo la sciatica il Signore cambiò nome a Giacobbe in Israele. Vedrà - disse Santilli al futuro Papa - dopo la sua sciatica il Signore cambierà nome anche a lei" .

È stato lo stesso Papa, nel 2013, a parlare della sciatalgia che lo tormenta da anni: "Una sciatica dolorosissima, dolorosissima! Non la auguro a nessuno", disse Papa Francesco parlando ai giornalisti durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro il 28 luglio di sette anni fa. Lo riporta anche un volume di Lucio Brunelli, "Papa Francesco come l’ho conosciuto io" edito da San Paolo. Il giornalista riporta le parole del Papa: "La cosa peggiore che mi è venuta è una sciatica che ho avuto il primo mese perché per fare i colloqui mi accomodavo in una poltrona e questo mi ha fatto male".

