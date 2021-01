Messa in Vaticano senza il Papa. Favino sull'altare per le letture

24 gennaio 2021 a

a

a

È cominciata nella Basilica di San Pietro la messa in occasione della seconda edizione della Domenica della Parola di Dio. A celebrarla, all’Altare della Cattedra, non sarà Papa Francesco bloccato nuovamente per un riacutizzarsi della sciatalgia, ma monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Il tema di quest’anno è tratto dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: «Tenete alta la Parola di Vita!» (Fil 2,16).

Presente in San Pietro un gruppo ristretto di circa cento fedeli, in ottemperanza alle attuali norme in materia sanitaria. Durante la celebrazione eucaristica, si avvicenderanno a proclamare le letture, l’attore Pierfrancesco Favino, un giornalista della Rai, una persona non vedente che leggerà il brano biblico in braille e due giovani studenti. Papa Francesco guiderà comunque l’Angelus, alle 12 dalla Biblioteca del Palazzo apostolico. Sempre per il ripresentarsi della sciatalgia, domani non celebrerà nemmeno i Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, ed è stato rimandato anche l’incontro con il Corpo diplomatico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.