Emergenza Covid. aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Emergenza Covid, il bollettino di oggi segnala che sono 11.629 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.466.813 contagi dall'inizio della pandemia. Questo è il dato che emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri sono stati registrati 13.331 contagi. Aumentano arrivando a 299 i decessi registrati a causa del virus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 85.461 deceduti . Fino a ieri sono stati registrati 488 morti. 10.885 i dimessi e i guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.882.074. Ieri sono stati 16.062.

