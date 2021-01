24 gennaio 2021 a

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Rispetto delle norme, educazione civica a cure corrette". Sono le 'regole' per "convivere e vincere" il Covid per Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione all'ospedale San Raffaele e prorettore dell'Università Vita-Salute, che in un tweet sottolinea come "I colori (assegnati alle regioni, ndr) hanno fallito".