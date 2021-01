Epidemia fuori controllo. Allarme di Rezza sul Covid

23 gennaio 2021 a

«Diciamo che la situazione è fuori controllo perché non si riesce a tracciare». Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia.

«L’epidemia resta in una fase delicata - ha detto ancora Rezza - continuiamo a mantenere dei comportamenti prudenti. Questa epidemia ci ha dimostrato che quando tendiamo a rallentare le misure restrittive il virus comincia a correre. È uno "stop and go", quindi meglio mantenere delle misure che non vadano a reprimere l’economia, ma che non consentano una circolazione troppo elevata. Non bisogna mollare».

