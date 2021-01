20 gennaio 2021 a

Un crollo pauroso quello avvenuto questa mattina alle 7.45 a Napoli dove è venuto giù il muro in un’abitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour. Parte della facciata della chiesa è stata coinvolta nel crollo. Non si registrano feriti dal momento che il luogo sacro era chiuso al culto. Sul posto i vigili del fuoco. Si indaga sulle origini del cedimento. Ecco il video dei vigli del fuoco.

