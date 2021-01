Venezia, nigeriano uccide a coltellate la moglie davanti ai figli

16 gennaio 2021 a

Un uomo di origini nigeriane ha ucciso la moglie connazionale a coltellate, al culmine di una lite. Il femminicidio è avvenuto nel pomeriggio a Concordia Sagittaria, nel Veneziano, nella casa abitata dalla coppia e dai due figli minorenni, che avrebbero assistito al delitto. I carabinieri sono intervenuti chiamati dai vicini, allarmati dalle urla, ma per la donna non c’era più nulla da fare. L’uomo è stato arrestato e i bambini presi in custodia dai servizi sociali.

