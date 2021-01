Scopri che puoi fare nella tua città: sul sito "PossoUscire" la guida per evitare multe

16 gennaio 2021 a

Adesso c’è un sito che spiega tutte le restrizioni nel territorio italiano. Lo hanno chiamato PossoUscire (clicca per provare) e serve per tentare di capire, provincia per provincia, quel che si può fare e quel che non si può fare.

In pratica l’elenco per evitare di beccare multe, che sono salate, per l’inosservanza dei famigerati decreti di Giuseppe Conte.

Il sito è aggiornato ogni giorno e contiene ogni informazione utile. Cliccando su Roma, ad esempio, si spiegano le misure valide fino al 16 gennaio – “zona gialla rafforzata” – e a seguire quelle in vigore da domenica 17, quando la regione entra in zona arancione.

Ogni cittadino potrà tentare così di orientarsi più facilmente nella giungla normativa.

