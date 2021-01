Nuovo Dpcm e seconde case fuori dalla Regione: il governo costretto a spiegare

16 gennaio 2021 a

Arriva l'ennesimo chiarimento a posteriori per spiegare una norma emanata dal governo. Via libera agli spostamenti nelle seconde case anche fuori Regione: a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi infatti il divieto a varcare i confini regionali non vale per le seconde case, di proprietà o in affitto, che rientrano nella fattispecie secondo cui «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione» mentre nel Decreto Natale tale divieto era esplicitato.

