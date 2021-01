Crisi di governo, Flavio Briatore si congratula con Matteo Renzi: "In emergenza serve gente competente"

16 gennaio 2021 a

a

a

Flavio Briatore si congratula con Matteo Renzi. L’imprenditore in un video su Instagram si schiera con il leader di Italia Viva e demolisce il governo di Giuseppe Conte: "In emergenza serve gente competente". "Bravo Matteo - esordisce - Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava".

E ancora: "Ben vengano dei bravi ministri - sottolinea Briatore - inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti. Poi c’è Arcuri che fa tutto - dice ironico - si occupa delle siringhe, dei monopattini, delle mascherine, dei banchi con le rotelle, insomma è una follia. Ben venga che arrivi qualcosa di nuovo, ben venga che arrivi qualcuno che si impegni per questo paese, ben venga che arrivi qualcuno che sia bravo e competente. Serve gente competente per gestire questo Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.