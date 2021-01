Accademia di Belle Arti, sesso durante la lezione on line: si dimette professore

15 gennaio 2021 a

Una lezione a distanza via Internet con i suoi studenti che, per sbaglio, diventa a luci rosse. Inevitabili le dimissioni di un docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che dopo aver aver spiegato l'argomento e, credendo di aver spento la webcam si è scatenato in atti sessuali con un’altra persona davanti a tutti.

La scena ha fatto il giro dell’ateneo e il docente è stato convocato dal direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari. Poi - secondo quanto riporta il Resto del Carlino - il prof. è stato costretto a dimettersi dopo aver scritto una lettera di scuse. "Premesso che è un professore ottimo, anche molto seguito - ha dichiarato in una nota il direttore Luca Cesari - quel che è accaduto durante una sua lezione rappresenta un episodio molto grave nel contesto, ossia nell’ambito in cui ha avuto luogo e la reazione della direzione non poteva essere diversa da quella che è stata".

