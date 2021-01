Sale la febbre da derby alla faccia degli assembramenti

Filippo Biafora e Daniele Rocca 15 gennaio 2021 a

Gli stadi sono chiusi da mesi, ma i tifosi delle due squadre hanno deciso di far comunque sentire il loro calore prima del derby. A poche ore dalla stracittadina oltre 500 tifosi della Roma si sono radunati all'esterno del centro sportivo di Trigoria per caricare e incitare la formazione di Fonseca. A causa delle disposizioni anti-Covid non è stato possibile entrare sugli spalti del campo Di Bartolomei, ma i tifosi giallorossi hanno innalzato con un paio di gru un mega stendardo rosso con la scritta ASR gialla: i calciatori hanno seguito lo spettacolo dal campo e hanno postato i video su Instagram. È stato inoltre esposto uno striscione con la scritta "Tutte le strade portano a te... Forza Roma". Il pullman ha lasciato il centro sportivo della società di Friedkin alle 18.55 in direzione Olimpico.

Anche a Formello i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento per accompagnare la squadra di Inzaghi allo stadio. Partenza alle ore 18.40. Cori, bandiere e fumogeni, raduno al distributore vicino al centro sportivo. Il freddo e il vento non hanno impedito alle due tifoserie di riscaldare l’ambiente a due ore dal fischio d’inizio.

