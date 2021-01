Concorso Asl Latina, indagine della Guardia di Finanza: tra i primi classificati parenti di dirigenti

14 gennaio 2021 a

Parenti e figli di dirigenti con il massimo punteggio alle prove del concorso pubblico Asl di Latina che si sono svolte tra il 28 e il 30 dicembre. Per questo motivo adesso la Guardia di Finanza indaga sul concorso per la copertura a tempo indeterminato di 70 posti di Assistente Amministrativo categoria C, indetto in forma aggregata tra Asl di Frosinone, Latina, Viterbo e Asl Roma3. La prova è finita sotto la lente della finanza dopo la pubblicazione della graduatoria: 36 candidati su 1.068 hanno ottenuto il punteggio massimo e 15 di loro sono pontini "figli di".

