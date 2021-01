Donald Trump bloccato e Twitter sprofonda a Wall Street

11 gennaio 2021 a

Per i social network risveglio brusco in Borsa all'apertura della seduta di oggi, lunedì 11 gennaio. Dopo aver sospeso l'account Donald Trump Twitter affonda a Wall Street all'avvio delle contrattazioni. I titoli della società che cinguetta perdono il 10,12%. In calo anche Facebook, che cede il 3,30%. Venerdì scorso il social media ha escluso in modo permanente il presidente uscente degli Usa, Donald Trump. Il quale - come ricorda Bloomberg - ha oltre 88 milioni di persone che seguono il suo account.

Inevitabili dunque le ripercussioni dopo i fatti del 6 gennaio e la decisione dei social network di estromettere l'ex presidente Usa dalle piattaforme di Twitter e Facebook: un'azione che potrebbe aver generato incertezza anche negli investitori. La mossa di bannare il tycoon è stata giustificata dal timore che nuovi messaggi diffusi da Trump potessero istigare alla violenza i suoi sostenitori più estremi, ma non è stata accolta da tutti con favore. Gli stessi sostenitori hanno accusato le piattaforme di censura.

