Va offline anche il social Parler

Parler, l’app popolare tra i conservatori e l’estrema destra americana, è scomparsa dal web. Nelle ultime ore, dopo Google, anche Apple e Amazon avevano deciso di rimuovere dai loro server l’app alternativa a Twitter. Amazon aveva trovato 98 post di incoraggiamento alla violenza sulla rete social e, insieme a Google, aveva avvertito l’azienda che avrebbe perso l’accesso ai suoi server se non fosse stata capace di moderare i messaggi dei suoi utenti. Secondo il sito specializzato nel monitoraggio di internet Down for Everyone Or Just for Me, Paler è risultata disattivato da poco dopo la mezzanotte ora statunitense; il che significa che i suoi proprietari non sono riusciti a trovare nessun altro fornitore del servizio.

Lanciata nel 2018, Parler si era rivelata particolarmente popolare tra i sostenitori del presidente degli Stati Uniti ma Donald Trump non era un utente della piattaforma. Il senatore repubblicano del Texas, Ted Cruz, vantava però 4,9 milioni di follower, mentre il conduttore di Fox News, Sean Hannity, ne aveva circa sette milioni.

