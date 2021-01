Meghan Markle, la duchessa fa flop: crollano le vendite del libro Finding Freedom

Giada Oricchio 09 gennaio 2021 a

Flop Meghan Markle in libreria. "Finding Freedom", il libro di Omid Scobie e Carolyn Durand che prometteva di rivelare retroscena scottanti sull'addio di Harry e Meghan (ufficialmente non hanno preso parte alla stesura, nda) alla royal family, è rimasto sugli scaffali. Dalla biografia, uscita nell'estate 2020, è emerso che la Markle era offesa con i Windsor per non essere stata difesa dagli attacchi dei mass media e per l'obbligo di dover stare sempre un passo indietro ai duchi di Cambridge, che William aveva cercato di dissuadere Harry dal matrimonio con l'ex attrice e che le due cognate erano gelose l'una dell'altra. Più una serie di particolari sulla vita a Buckingham Palace. Ma nulla di così succulento da spingere i lettori all'acquisto del libro.

Ebbene, oggi, "New Idea" ha certificato il crollo delle vendite e l'esperta di questioni reali, Storm Huntley, ha spiegato al Jeremy Vine show: “Evidentemente il nostro interesse per Harry e Meghan Markle sta calando e anche quello per questo libro è inesistente. Anche il libro di Samantha Markle (la sorella più grande di Meghan, nda) è stato un fallimento. Pensava di scrivere un secondo volume, ma il suo libro si è piazzato tristemente all’81esimo posto della classifica americana".

Dunque, la montagna ha partorito il topolino: i pettegolezzi dei Duchi di Sussex non hanno destato attenzione. Tuttavia l'ex coppia reale nel ruolo di celebrities a stelle e strisce sembra avere maggior appeal, almeno a giudicare dai milioni ricevuti da Netflix e Spotify per documentari e podcast.

