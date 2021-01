Tutta l'Italia in zona arancione. Cosa si può fare oggi

09 gennaio 2021 a

a

a

Oggi 9 gennaio tutta l'Italia è tornata in zona arancione per due giorni. Gli spostamenti nel proprio comune sono liberi e ci si potrà muovere liberamente tra le 5 e le 22. I negozi sono aperti, bar e ristoranti, invece, rimangono invece chiusi per tutta la giornata ma sarà possibile ordinare cibo da asporto fino alle 22 e a domicilio. Anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 resterà in vigore.

Si potrà uscire dal proprio Comune (sempre rimanendo all'interno della propria regione) per motivi di lavoro, salute o necessità e, in quel caso, sarà necessario portare con sé l'autocertificazione. Si potrà farlo anche per andare (al massimo in due persone) una sola volta al giorno a trovare un parente o un amico. Si potrà uscire dal Comune anche per spostarsi dai "piccoli comuni" (quelli con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti) percorrendo una distanza "non superiore a 30 chilometri". Resta vietato, però, andare nel capoluogo di provincia.

