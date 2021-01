I giudici vendono lo yacht sequestrato a Briatore. Ma che succede tra 14 giorni?

07 gennaio 2021 a

A Flavio Briatore lo sequestrarono quasi 11 anni fa al largo delle spiagge della Liguria. Si tratta dello yacht "Force Blue" al centro di un processo durato dieci anni e che vedrà la parola fine il prossimo 12 febbraio con sentenza definitiva della Cassazione.

Ma che succede ora? Il prossimo 27 gennaio il "Force Blue" verrà messo in vendita in seguito alla decisione della Corte d'Appello di Genova. In pratica la vendita avverrà solo due settimane prima della decisione della Cassazione. I giudici spiegano che la vendita è stata decisa perché non è possibile affrontare i costi di manutenzione e vi è la possibilità che la nave si deteriori. Proprio oggi? Dopo 11 anni dal sequestro e a soli 14 giorni dalla sentenza definitiva? Una cosa è certa. In questo modo se Briatore vincerà il ricorso, potrà incassare solo i soldi della vendita dello yacht, cioè 7 milioni di euro. Molto meno, insomma, del valore della nave...

