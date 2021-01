"Incitamento all'insurrezione". Ecco la bozza dell'impeachment a Trump

08 gennaio 2021 a

"Incitamento all'insurrezione". È questo il "capo d'accusa" che i democratici vogliono muovere nei confronti di Donald Trump dopo l'assalto di gruppi di suoi supporter a Capitol Hill. La procedura di messa in stato d'accusa del presidente, in carica fino all'insediamento del presidente eletto Joe Biden, sarà finalizzata lunedì, ha rivelato su Twitter il giornalista della CNN Ryan Struyk che ha pubblicato la bozza della risoluzione. Nel documento di quattro pagine si accusa Trump di "alti crimini" per aver incitato la rivolta del Campidoglio ma anche per la telefonata al segretario di Stato della Georgia per il riconteggio dei voti delle elezioni.

ARTICLE I: INCITEMENT OF INSURRECTION https://t.co/IQUX6obvVX — Ryan Struyk (@ryanstruyk) January 8, 2021

Non accenna dunque a placarsi lo scontro sulla soglia della casa Bianca. Joe Biden ha replicato a Donald Trump, che ha annunciato che non parteciperà all'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti. "Una delle poche cose su cui io e lui ci siamo mai trovati d’accordo", ha detto il democratico. "È una buona cosa che non si presenti. Ha oltrepassato anche le mie peggiori convinzioni al suo riguardo. Ci ha messi in imbarazzo di fronte a tutto il mondo", ha dichiarato Biden dopo l’assalto al Congresso, definendolo il predecessore "indatto" a servire come comandante in capo.

Intanto si fa più chiara la strategia dei democratici per estromettere dalla Casa Bianca Trump. La portavoce della Camera, Nancy Pelosi, ha parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, "per discutere le precauzioni disponibili per impedire a un presidente instabile di avviare ostilità militari o accedere ai codici di lancio e ordinare un attacco nucleare". Secondo Pelosi, la situazione di "questo presidente instabile non potrebbe essere più pericolosa". Parole che aprono la strada alla richiesta di impeachment. "Sta al Congresso decidere", ha detto Biden.

