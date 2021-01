Trump: non andrò all'insediamento di Biden. Proprio come Johnson, il presagio nefasto per Donald

08 gennaio 2021 a

Ennesimo colpo di scena nel passaggio di consegne alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha annunciato che non ci sarà alla ceriminai di insediamento di Joe Biden. "A tutti coloro che lo hanno chiesto, non andrò all’inaugurazione il 20 gennaio" del presidente eletto, ha scritto su Twitter The Donald che oggi con un video-messaggio aveva assicurato il suo impegno per una transizione pacifica dei poteri dopo il drammatico assalto di alcuni gruppi di suoi supporter al Campidoglio. In seguito Trump, tornato all'opera sui social dopo la sospensione degli account, aveva detto che "I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me, per ’America First’ e per ’Make America great again’, avranno una ’voce gigante' nel futuro. Non gli verrà mancato di rispetto o non saranno trattati ingiustamente in alcun modo o forma".

Il tycoon non ha fatto sapere come trascorrerà le ultime ore della sua presidenza e l’insediamento di Biden si terrà a mezzogiorno indipendentemente dai piani di Trump. Il fatto che il magnate nweyorkese non parteciperà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Usa, Joe Biden, che si terrà il 20 gennaio è una delle tante anomalie di queste elezioni presidenziali. Il repubblicano sarà il primo presidente in carica, dopo Andrew Johnson, a saltare l’inaugurazione del suo successore. Johnson, nelle seconda metà dell'Ottocento, fu vittima di impeachment. A succedergli fu Schuyler Colfax. Nonostante i tempi siano brevissimi, anche per Trump prende corrpo l'idea dell'impeachment. Tramontato l'uso del 25esimo emendamento i democratici vorrebbero mettere fine al mandato del repubblciano in modo clamoroso.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

