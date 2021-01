L'agente spara e la butta giù. Il video choc della morte di Ashli Babbitt

07 gennaio 2021 a

La donna prova ad arrampicarsi su una porta finestra all'interno del Campidoglio che i manifestanti stanno cercando di sfondare, un agente prende la mira e la centra con un colpo di pistola. In questo video che circola su YouTube si vedono i due protagonisti della sparatoria di Capitol Hill, l'uomo in divisa che spara e Ashli Babbitt, veterana e attivista pro Trump, che cade a terra ferita per poi morire in ospedale. Nel filmato si vede la donna che si arrampica su una porta finestra, i cui vetri sono stati rotti, con uno zaino sulle spalle. Dall’altra parte della porta finestra, lungo un corridoio, si vedono degli agenti. uno dei quali, a sinistra nel video, spara. La donna cade all’indietro, si accascia e viene sostenuta da alcuni manifestanti. Il video è stato segnalato da alcuni media, come il New York Post. In conferenza stampa il capo della polizia di Washington, Robert Contee, aveva spiegato che la vittima, militare in congedo, era stata colpita all’interno della sede del Congresso da un agente. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta, ha spiegato Contee (di seguito o a questo link il video).

