Vaccino Covid, i dati dagli Usa: una reazione grave ogni 100mila dosi

Una reazione allergica grave ogni 100mila dosi di vaccino anti-Covid iniettate. Un dato dieci volte maggiore a quello di un comune siero anti-influenzale. Sono i primi dati sulla profilassi per il coronavirus, come riporta Fanpage che dà conto di una conferenza stampa dei CDC - Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie americani.

Tra il 14 e il 23 dicembre 2020 negli Stati Uniti sono stati registrati 21 casi di anafilassi per un totale di 1,8 milioni di somministrazioni del vaccino Pfizer, si legge sul sito secondo cui si tratta in media di un tasso di 11,1 casi di anafilassi per un milione di dosi somministrate. ”Un dato assai significativo, tenendo presente che il tasso di anafilassi per un comune vaccino antinfluenzale è di 1,3, ovvero dieci volte inferiore".

