Assalto a Capitol Hill, ora la Casa Bianca e i repubblicani vogliono rimuovere Trump col 25mo emendamento

Sono quattro le persone morte nelle proteste a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Lo ha reso noto la polizia di Washington Dc. La notizia rende ancora più drammatica una giornata da guerra civile. Il capo della polizia metropolitana di Washington Dc, Robert J. Contee, ha precisato che gli arresti sono stati 52 e che hanno partecipato alle marcia di Washington Save America circa 45.000 persone. Le quattro vittime comprendono la donna raggiunta da un colpo di pistola a Capitol Hill. La polizia ha confermato che sono stati rinvenuti ordigni esplosivi davanti al quartier generale sia del Dnc (Democratic National Convention) e sia dell’Rnc (Republican National Convention). È stato inoltre individuato un veicolo vicino al Congresso con un fucile e molotov.

Ma intanto si lavora a livello politico per accelerare il passaggio di consegne con Joe Biden. Gli stessi repubblicani dopo l'attacco al Congresso vogliono far fuori Trump con ogni mezzo, e la strada più breve sembra essere quella di invocare il 25mo emendamento, ipotesi che si sta rafforzando nel gabinetto del presidente ma che per il momento non è stata ventilata al vicepresidente Mike Pence, riportano media Usa. Il 25mo emendamento della Costituzione americana, infatti, prevede il passaggio dei poteri al vicepresidente nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso. La rimozione in questo caso non deve essere supportata da accuse precise come nell'impeachment.

