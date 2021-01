Scuola, la riapertura per le Superiori slitta all'11 gennaio. Elementari e medie riaprono il 7

05 gennaio 2021 a

Gli studenti di licei e istituti superiori torneranno in classe l'11 gennaio, curva dei contagi permettendo e comunque al 50%. Elementari e medie invece riapriranno regolarmente il 7 gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri notturno dopo uno scontro durissimo nel governo sul da farsi con gli studenti. Ora la palla passa all'Istituto Superiore di Sanità: saranno decisive le comunicazioni che verranno date venerdì 8 dal monitoraggio dell'Iss, alle regioni rosse non verrà consentita la ripresa delle attività in presenza. Al momento, comunque, nessuna regione pare vicina alla soglia d'allerta, tenendo ovviamente presenti le nuove regole per la valutazione dell'indice Rt, approvate ieri.

L'operazione scuola ormai è fallita miseramente. Il governo dà i numeri

