Audio clamoroso, la telefonata che può mettere nei guai Trump: "Trovami i voti"

Una telefonata rischia di mettere nei guai Donald Trump. Il presidente uscente degli Stati Uniti, rivela il Washington Post, avrebbe chiamato il segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger, per chiedergli di ricalcolare i voti delle elezioni "a suo favore" e non di Joe Biden. Un'ora di chiamata, il 2 gennaio, in cui The Donald avrebbe detto "Tutto quello che voglio fare è questo. Voglio solo trovare 11.780 voti - uno in più di quelli che abbiamo - perché abbiamo vinto lo Stato". Il quotidiano statunitense ha anche pubblicato l'audio della frase incriminata sul suo sito.

La vice presidente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha accusato Donald Trump di "sfacciato abuso di potere". Le azioni di Trump mostrano la sua "disperazione", ha affermato Harris durante un comizio elettorale a Savannah, in Georgia. Proprio lo Stato del sud è al centro della scena politica americana. Domani, infatti, si terrà il ballottaggio per eleggere due senatori, in un voto cruciale per la conquista della maggioranza del Senato degli Stati Uniti. Sia Trump che Biden oggi saranno impegnati in comizi elettorali in Georgia.

