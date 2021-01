Garda, la festa di Capodanno nel resort finisce sui social: tutti multati gli ospiti

01 gennaio 2021 a

Ballano senza mascherina tra brindisi e musica a volume altissimo con tanto di dj e vocalist. In piena pandemia di coronavirus e nonostante lockdown nel resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano, va in scena il mega festone di Capodanno. Foto e video finiscono inevitabilmente sui social e gli ospiti dell'hotel vengono multati. E' la giornalista Selvaggia Lucarelli a mettere insieme tutte le foto che appaiono sui social e a denunciare il festone illegale: "Questa è la situazione oggi nell’hotel Splendido Bay Spa Resort a Padenghe sul Garda. Notare che l’hotel lascia un biglietto sui tavoli (non da 4) con scritto: "Gentilissimi ospiti, a causa dell’attuale situazione vi chiediamo gentilmente oggi di non divulgare foto e video sui social media".

Il direttore del resort, Ivan Favalli, ha dato la sua spiegazione: "Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato" ha dichiarato all'Ansa. "Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l'attività. C'erano un centinaio di clienti, perlopiù giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire", spiega Favalli. "Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato a intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto".

