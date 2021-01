Covid, il piano del commissario Arcuri sui vaccini: "Conta le dosi somministrate con i software non pronti"

01 gennaio 2021 a

Il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri ha un piano per registrare le dosi somministrate nella campagna vaccinazione. Peccato però che il sistema informativo ancora non ci sia. E' quanto riporta il sito Linkiesta che scrive: "lo strabiliante metodo Arcuri per contare i vaccinati con due software non ancora pronti".

Nonostante il governo non abbia ancora fornito un calendario dettagliato per la distribuzione del vaccino nei prossimi mesi e il piano di distribuzione delle dosi abbia già mostrato molte criticità - si legge sul quotidiano online - il commissario ha spiegato in conferenza stampa il metodo per contare i vaccinati nonostante i due software non siano ancora attivi.

"Il sistema informativo sarà pronto nella prima decade di gennaio, ma la vaccinazione, la certificazione, la somministrazione e la rendicontazione dei primi 9.750 italiani – ha dichiarato Arcuri – avverrà comunque attraverso un sistema centralizzato perché le regioni ci daranno con un sistema informatico ancora non completato le indicazioni di cui abbiamo bisogno che verranno riversate quando il sistema informativo sarà finalmente rilasciato".

