Domani si torna in zona rossa. Capodanno col coprifuoco fino alle 7 e torna l'autocertificazione (ecco il pdf)

L'Italia da domani torna in zona rossa. Da giovedì 31 dicembre al 3 gennaio compreso e nei giorni del 5 e 6 gennaio (il 4 tornano le restrizioni da zona arancione) ripartono le misure più severe decise nell'ultimo dpcm del governo. Consentiti gli spostamenti solo per lavoro, salute e necessità, da motivare con l'autocertificazione (scarica qui). Permesso un solo spostamento al giorno fuori dal proprio comune ma all'interno della stessa regione in visita a parenti o amici per un massimo di due persone con al seguito figli minori di 14 anni o disabii conviventi. Negozi chiusi, bar e ristoranti operativi solo per asporto e delivery. Coprifuoco dalle 22 alle 5, a eccezione della notte di San SIlvestro che vedrà il divieto prolungarsi alle 7 del mattino del primo gennaio.

L'autocertificazione da scaricare

Per quanto riguarda l'autocertificazione sarà necessario compilare il modulo nella sua interezza (con nome e cognome, dati anagrafici, documento di identificazione ed estremi dello stesso, numero telefonico), dichiarando inoltre sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza di misure, limitazioni e sanzioni previste per legge in merito all'emergenza coronavirus. Fondamentale compilare il campo dedicato alla motivazione dello spostamento con indirizzi del luogo di partenza e destinazione. Si ricorda infine che il modulo deve essere sempre firmato dal dichiarante.

