La bomba di "Oggi" su Zaniolo: "L'ex fidanzata Sara è incinta di lui". Che ora sta con Madalina...

Aspettando di tornare in campo, il gioiello romanista Nicolò Zaniolo è il protagonista assoluto delle cronache gossip. Dopo aver annunciato il fidanzamento con la modella rumena Madalina Ghenea, più grande di lui di 11 anni, il settimanale "Oggi" spara la bomba: la ex fidanzata del calciatore, Sara Scaperrotta, sarebbe incinta. E il padre del bambino sarebbe proprio Zaniolo, che ieri su Instagram forse si riferiva proprio a questo scrivendo "mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro"

"Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea: l'amore è scoppiato - scrive Oggi - la relazione è stata confermata, ma c'è di più. Molto di più: Sara Scaperrotta, l'ex fidanzata storica del baby talento della Roma, sarebbe incinta!".

Poi altri particolari: "Ma a notizia si aggiunge notizia: fonti attendibili sostengono che Sara ex fidanzata di Zaniolo sia incinta di lui. Come andrà a finire?" si chiede il settimanale. Non resta che aspettare le prossime puntata di una storia da Beautiful che infiamma il gossip e agita i pensieri dei romanisti.

