Nicolò Zaniolo ci ricasca, l'ultima figuraccia su Instagram con la classifica dei Top Giovani 2020

Togliete Instagram a Nicolò Zaniolo! Dopo la figuraccia del post col murales di Francesco Totti e la sua faccia, cancellato due volte con due descrizioni diverse e riempito di insulti due settimane fa. Ora il centrocampista della Roma posta la classifica dei Top Giovani 20 e tra i Golden Boy 2020 ci si mette dentro. Nei commenti sotto al post un fan gli fa notare l'errore e lui risponde pure "informati meglio".

In realtà ad informarsi meglio dovrebbe essere il calciatore giallorosso che sui social non ne azzecca una. Nell'ultimo sondaggio Golden Boy Zaniolo non compare proprio: tra le 20 nomination Mitchel BAKKER, PARIS SAINT-GERMAIN, Purmerend (Ola), 20 giugno 2000, olandese, difensore; Eduardo CAMAVINGA, RENNES, Cabinda (Ang), 10 novembre 2002, franco-angolano, centrocampista; Jonathan Christian DAVID, LILLA, Brooklyn (NY, Usa), 14 gennaio 2000, canadese-statunitense, attaccante; Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN, Buduburam (Gha), 2 novembre 2000, canadese-liberiano, difensore; Sergino Gianni DEST, BARCELLONA, Almere (Ola), 3 novembre 2000, statunitense-olandese, difensore; Daniel Soares FABIO SILVA, WOLVERHAMPTON, Gondomar (Por), 19 luglio 2002, portoghese, attaccante; Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA, Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, ispano-guineense, attaccante; Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista; Ryan Jiro GRAVENBERCH, AJAX, Amsterdam (Ola), 16 maggio 2002, olandese-surinamese, centrocampista; Mason Will John GREENWOOD, MANCHESTER UNITED, Wibsey (Bradford, Ing), 1 ottobre 2001, inglese, attaccante; Erling Braut HALAND, BORUSSIA DORTMUND, Leeds (Ing), 21 luglio 2000, anglo-norvegese, attaccante; Callum James HUDSON-ODOI, CHELSEA, Wandsworth (Ing), 7 novembre 2000, anglo-ghanese, centrocampista; Dejan KULUSEVSKI, JUVENTUS, Stoccolma (Sve), 25 aprile 2000, svedese-macedone, centrocampista; Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID, Osasco (SP, Bra), 9 gennaio 2001, brasiliano, attaccante; Bukayo SAKA, ARSENAL, Londra (Ing), 5 settembre 2001, anglo-nigeriano, centrocampista; Jadon Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND, Londra (Ing), 25 marzo 2000, anglo-guyanese, attaccante; Dominik SZOBOSZLAI, RED BULL SALISBURGO, Szekesfehervar (Ung), 25 ottobre 2000, ungherese, centrocampista; Sandro TONALI, MILAN, Lodi (Ita), 8 maggio 2000, italiano, centrocampista; Ferrán Garcia TORRES, MANCHESTER CITY, Foios (Spa), 29 febbraio 2000, spagnolo, attaccante; Jose Paixao de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID, Sao Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante.

