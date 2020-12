Zaniolo ha un nuovo amore: è Madalina Ghenea

21 dicembre 2020 a

a

a

Sul suo profilo Instagram sono sparite tutte le immagini della sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta. A parte quelle in campo e con i compagni della Roma, restano solo foto con la sorella e i suoi familiari. Sembrerebbe senza via di ritorno, almeno secondo il Corriere dello Sport, la rottura tra Nicolò Zaniolo e Sara. Pareva un grande amore e, invece, la crisi di qualche tempo fa non sembra affatto superata. Dopo aver chiuso la breve parentesi con l'attrice Elisa Visari, Nicolò era tornato dalla sua Sara con tanto di post che dichiaravano un amore grande. Ma il giovane fuoriclasse della Roma, ancora fermo dopo il nuovo infortunio, in amore non trova pace. E stavolta il nuovo flirt, sempre secondo il Corriere dello sport, sarebbe con la modella e attrice romena trentatreenne, Madalina Ghenea. Che è apparsa sulle sue Stories accanto a un mazzo gigante di rose rosse. Saranno state inviate da Nicolò? Se son rose, come si dice, fioriranno. Se sono spine pungeranno.

Maledizione Zaniolo: si è rotto il crociato. Fuori altri sei mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.