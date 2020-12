Ritirate quel premio, bomba Codacons contro Sala e Ferragnez

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a

Quella del Codacons contro i Ferragnez ha tutto il sapore della cannonata. Una bomba. L’associazione dei consumatori prende di mira ancora una volta Fedez e la Ferragni, che hanno ricevuto da poco il premio Ambrogio d’Oro. “Il Comune di Milano ritiri quel premio”, tuona l’associazione dei consumatori. Ed è subito bufera.

Al momento il rapper e sua moglie, che nei mesi scorsi avevano avuto uno scontro con il Codacons per una raccolta fondi, non hanno rilasciato dichiarazioni. Secondo l’associazione dei consumatori la raccolta fondi, promossa da Fedez tramite una piattaforma, sarebbe stata sanzionata dall’Antitrust. “Se il Comune di Milano non ritirerà il premio ai Ferragnez scatterà la denuncia per abuso d’ufficio”: il Codacons avverte parlando di “una sanzione da 1,5 milioni di euro, inflitta dall’Antitrust a Gofundme per le commissioni ingannevoli sulle raccolte fondi”. Ora l’associazione annuncia una class action contro la società e diffida il Comune di Milano affinché ritiri l’Ambrogino d’oro assegnato ai Ferragnez.

Secondo il Codacons, “il Comune di Milano dovrà ritirare con effetto immediato l’Ambrogino d’oro assegnato ai Ferragnez, poiché basato su una raccolta fondi avviata con modalità definitivamente ritenute scorrette e illegali dall’Autorita”. Si prevede uno scontro durissimo, ma soprattutto i fan di Fedez sono in attesa di una sua replica.

