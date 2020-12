L'infermiera, la professoressa e l'operatore. A loro i primi vaccini Covid

27 dicembre 2020 a

a

a

"Con profondo orgoglio e grande responsabilità oggi ho fatto il vaccino, un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria è tutto il personale sanitario". Lo ha affermato Claudia Alivernini, infermiera 29enne romana dell’Inmi Spallanzani di Roma che oggi ha ricevuto il vaccino al Vax Day all’Inmi.

Così la campagna di immunizzazione dal coronavirus è ufficialmente partita anche in Italia. Questa mattina all’istituto Spallanzani di Roma sono stati somministrate le prime dosi di vaccino. I primi ad essere vaccinati sono sono stati la professoressa Maria Capobianchi - biologa a capo del laboratorio di virologia che, a febbraio scorso, per la prima volta isolò il coronavirus - l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

"Siamo all’inizio della fine di questo percorso. Dobbiamo avere speranza e fiducia nella scienza. Tutte le evidenze ci dicono che il vaccino può superare anche la variante inglese" del Covid-19, ha assicurato Francesco Vaia, direttore generale dello

Spallanzani di Roma, dopo le prime dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.