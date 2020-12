Giorgia Meloni passa il Natale leggendo Paolo Del Debbio

25 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni non si fa mancaere buone letture. La presidente di Fratelli d'Italia apprezza l'ultima fatica letteraria di Paolo Del Debbio e la pubblicizza ai suoi fan sulla rete: "Complimenti a Paolo Del Debbio per il suo nuovo libro. Citando l’Articolo 53 della Costituzione descrive un diritto che ogni italiano dovrebbe avere: la possibilità di poter pagare quello che può. Cioè, dopo aver pagato le tasse, dovrebbe avere l’essenziale per vivere. Da leggere". Un consiglio da seguire

